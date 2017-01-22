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Белый дом "призовет к ответу" СМИ, чьи репортажи считает неправильными
Фото: © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Белый дом обещал "призвать к ответу" прессу, чьи репортажи считает неправильными, заявил пресс-секретарь новой администрации Дональда Трампа Шон Спайсер.
"Мы призовем прессу к ответу", — сказал Спайсер, впервые появившись в зале для брифингов Белого дома.
По его заявлению, "некоторые СМИ занимались сознательно неверными репортажами", освещая инаугурацию Дональда Трампа накануне в Вашингтоне.
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