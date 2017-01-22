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Прокуратура Вашингтона предъявит большинству из 230 арестованных во время протестов уголовные обвинения
Прокуратура Вашингтона предъявит большинству арестованных в день инаугурации президента США демонстрантов обвинения в массовых беспорядках, что подпадает под уголовную статью, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление пресс-службы аппарата прокурора Вашингтона.
По данным прокуратуры американской столицы, были арестованы около 230 человек, им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и штраф в размере до $250 тыс. Отмечается, что большинство активистов освободят без залога, но они должны будут вернуться в суд в феврале. Ранее в полиции сообщили о том, что во время акций протестов пострадали около десятка полицейских.
Как сообщал «Ъ», протесты во время и сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа прошли не только в Вашингтоне, но и других американских городах и мировых столицах. Тысяч женщин вышли с протестами против нового президента США. «Мы выступаем за моральные принципы, присущие нашей нации, которым новый президент объявил войну»,— с такими словами обратилась к толпе актриса Америка Феррера.
Напомним, в пятницу в США сменился президент: вместо демократа Барака Обамы хозяином Белого дома стал республиканец и бывший строительный магнат Дональд Трамп, который обещает стать едва ли не самым непредсказуемым американским лидером в современной истории страны.
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