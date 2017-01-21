Керри присоединился к "Женскому маршу" в Вашингтоне
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Керри присоединился к "Женскому маршу" в Вашингтоне

Керри заметили на «Женском марше» против Трампа
Фото:
Бывший госсекретарь США Джон Керри присоединился к многотысячному "Женскому маршу" в Вашингтоне.
Керри пришел на митинг вместе со своим псом Беном, который также появился ранее на его последнем пресс-брифинге.
На коротком видеоролике, опубликованном пользователем твиттера под ником SabrinaSiddiqui, видно, как участники "Марша" аплодируют бывшему госсекретарю, который неспешно продвигается через многолюдную улицу.
Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан присоединился к "Женскому маршу" против Трампа.
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