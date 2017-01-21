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Керри присоединился к "Женскому маршу" в Вашингтоне
Бывший госсекретарь США Джон Керри присоединился к многотысячному "Женскому маршу" в Вашингтоне.
Керри пришел на митинг вместе со своим псом Беном, который также появился ранее на его последнем пресс-брифинге.
На коротком видеоролике, опубликованном пользователем твиттера под ником SabrinaSiddiqui, видно, как участники "Марша" аплодируют бывшему госсекретарю, который неспешно продвигается через многолюдную улицу.
JOHN KERRY joins the #WomensMarch (with his dog). pic.twitter.com/RvIqLG1yrZ— Sabrina Siddiqui (@SabrinaSiddiqui) 21 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан присоединился к "Женскому маршу" против Трампа.
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