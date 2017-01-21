Телеканал ВВС «подстрелил» Трампа

В Twitter-аккаунте отделения телеканала BBC в британском Нортгемптоне появилось сообщение о покушении на жизнь Дональда Трампа : он якобы был ранен из огнестрельного оружия. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РенТВ

«Срочная новость! Президент Трамп ранен в руку из огнестрельного оружия», - гласил твит, размещенный в микроблоге BBC Northampton.

Фото: Twitter.com

Через несколько минут авторы удалили «сенсационную» публикацию. Затем в микроблоге радиостанции появилось сообщение о возможной атаке хакеров.

«Приносим извинения всем, кто видел необычный твит в нашем аккаунте сегодня утром. По всей видимости, мы подверглись атаке хакеров, и мы сейчас выясняем, как это произошло», - говорится в сообщении.

Apologies to anyone who saw an unusual Tweet from our account this morning. We do appear to have been hacked and we are looking into how. MR — BBC Northampton (@BBCNorthampton) 21 января 2017 г.

Вчера президент США Дональд Трамп выступил с речью во время инаугурации. За два дня до этого телеканал CNN спрогнозировал последствия убийства Трампа и показал их в специальном репортаже.