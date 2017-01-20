Билл Клинтон пофлиртовал с дочкой Трампа на глазах у Хиллари

В интернете опубликовано видео, на котором бывший президент США Билл Клинтон флиртует с дочерью нового главы государства Дональда Трампа Иванкой Трамп во время церемонии инаугурации. На сцену обращает внимание супругу экс-главы государства Хилари Клинтон. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «Звезда»

В ролике видно, как Билл Клинтон неотрывно смотрит на Иванку Трамп. Его жена Хиллари Клинтон при этом стоит рядом и смотрит на него в упор. Экс-президент США загадочно улыбается и не реагирует на взгляд своей жены. Однако даже когда Клинтон все же замечает пристальный взгляд своей супруги, это не останавливает его и Хиллари Клинтон вынуждена сделать вид, что ничего не происходит. На церемонию инаугурации собственного отца, миллиардера Дональда Трампа Иванка пришла в стильном и лаконичном наряде: в белых прямых брюках и белом ассиметричном пальто. 20 января миллиардер Дональд Трамп стал 45-м президентом США. На посту главы государства представитель Республиканской партии сменил Барака Обаму.