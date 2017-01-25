Белый дом призвал оставить в покое младшего сына Трампа

Белый дом выпустил обращение, в котором призвал общественность предоставить 10-летнему Бэррону Трампу, сыну президента США Дональда Трампа, право на частную жизнь, сообщает Business Insider.

"На протяжении многих лет существует традиция: дети президента имеют возможность расти не в центре политического внимания. Белый дом ожидает, что традиция продолжится. Мы ценим ваше сотрудничество в этом вопросе", - говорится в заявлении администрации американского президента.

Ранее сообщалось, что редактора шоу Saturday Night Live отстранили от работы за шутку о сыне Трампа.

Тажке Бэррона Трампа поддержала и Челси Клинтон, дочь Билла и Хиллари Клинтон.