Трамп подписал первые указы на посту президента США

Первые законодательные акты на посту президента подписал Дональд Трамп. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Reuters

Как говорится в публикации, Дональд Трамп отправил на одобрение в сенат своих кандидатов и учредил День Патриотизма. Кроме того, американский президент подписал закон, который позволяет генералу Джеймсу Маттису занять должность министра обороны США. 20 января миллиардер Дональд Трамп стал 45-м президентом США. На посту главы государства представитель Республиканской партии сменил Барака Обаму. Трамп в своей инаугурационной речи пообещал руководствоваться принципом «В первую очередь Америка!», таким образом давая понять, что все принимаемые его администрацией решения будут исходить из национальных интересов США. Кроме того, Трамп заявил, что происходит не передача власти от одной администрации к другой, а от Вашингтона народу Соединенных Штатов. Церемония инаугурации президента проходила на фоне массовых протестов.