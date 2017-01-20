В Киеве усомнились в тюремном прошлом Савченко

Надежда Савченко не сидела в российской тюрьме. Такое мнение высказал народный депутат Верховной рады Андрей Лозовой. Аргументы в пользу своей версии парламентарий привел в своем аккаунте в Facebook. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на соцсети депутата

По мнению Лозового, транслировались только «судебные заседания» с Савченко, тогда как процессы над другими украинскими гражданами проходили без трансляций. Кроме того, парламентарий отметил здоровый цвет лица Савченко, который ей удавалось сохранять на протяжении всего заключения. Также политик подчеркнул, что иногда заключенная даже прибавляла в весе. По заявлению Лозового, Савченко жила на конспиративной квартире ФСБ или в санатории.

Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года Савченко скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину и была избрана депутатом Верховной рады.

18 января 2017 года Савченко заявила, что действующие власти страны уничтожают всех неугодных действующему режиму. В тот же день депутат украинского парламента «Блока Петра Порошенко» Иван Винник обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой возбудить уголовное дело по статье «госизмена» против Надежды Савченко. Причиной для возбуждения дела, по мнению парламентария, должны стать прямые переговоры с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые Савченко провела в декабре 2016 года. С Александром Захарченко и Игорем Плотницким депутат встретилась без согласования своих действий с СБУ и фракцией «Батькивщина», в которой она в тот момент состояла. 16 декабря Савченко был исключена из партии, на настоящий момент она имеет статус внефракционного депутата.