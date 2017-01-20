Белый дом обрисовал новую политику США в военной сфере

Президент США Дональд Трамп прекратит сокращение численности вооруженных сил США. Такое заявление содержится в программе новой администрации Белого дома. Текст сообщения передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Мы восстановим американские вооруженные силы. Наш флот сократился с более чем 500 кораблей в 1991 году до 275 в 2016. Наши ВВС примерно на треть меньше, чем в 1991 году. Президент Трамп намерен обратить вспять эту тенденцию, потому что он знает, что наше военное доминирование не должно ставиться под вопрос», — говорится в документе.

Кроме того, в документе отмечается, что на вооружение будут приняты новые современные системы противоракетной обороны (ПРО) для защиты страны от угроз от Ирана и КНДР. 20 января республиканец Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Трамп в своей инаугурационной речи пообещал руководствоваться принципом «В первую очередь Америка!», таким образом давая понять, что все принимаемые его администрацией решения будут исходить из национальных интересов США. Также политик заявил, что США перестанут вмешиваться во внутренние дела других стран и навязывать свой образ жизни другим народам.