Корреспондент RT задержан полицией во время освещения инаугурации

Полиция задержала корреспондента телеканала RT, который освещал протесты в Вашингтоне во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал своё удостоверение журналиста.

Ранее сообщалось, что протестующие против Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне, где проходит инаугурация 45-го президента США.