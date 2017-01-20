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Корреспондент RT задержан полицией во время освещения инаугурации
Фото: RT
Полиция задержала корреспондента телеканала RT, который освещал протесты в Вашингтоне во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
Он был задержан и доставлен в отделение полиции несмотря на то, что показал своё удостоверение журналиста.
Ранее сообщалось, что протестующие против Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне, где проходит инаугурация 45-го президента США.
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