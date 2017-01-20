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В Вашингтоне участники акции протеста против Трампа бьют окна магазинов
Протестующие против избранного президента США Дональда Трампа в день инаугурации разбили окна нескольких магазинов и автомобилей в Вашингтоне, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
По данным агентства, одетые в черные одежды протестующие также разбили витрину банка Bank of America.
anti-capitalist #disruptj20 march https://t.co/8Xt2iOMwfG— Alexander Rubinstein (@AlexR_DC) 20 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что порядка ста человек провели в пятницу утром в центре Вашингтона акцию протеста против Трампа. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, люди протестовали против политики Трампа, касающейся глобального потепления. Многие из них выкрикивали лозунг "Так работает демократия!".
Инаугурация Трампа начнется в Вашингтоне в ближайшее время.
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