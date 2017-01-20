Украина обвинила Россию в нарушениях после инспекции в Ростовской области

Украинская сторона обвинила Россию в нарушении Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. К такому выводу киевские власти пришли после посещения российской территории инспекционной группой из Украины в районе Ростовской области. Заявление генерального штаба Украины передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт ведомства в Facebook

«Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ», — заявили в ведомстве.

Южный военный округ России был проинспектирован в период с 16 по 19 января. В состав украинской группы входили представители Дании и Канады. По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, российская сторона выполнила все пожелания украинских специалистов. Кроме того, представитель ведомства отметил, что деятельности российских войск в инспектируемом районе установлено не было.

«В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны «Кадамовский» и «Кузьминский», железнодорожные станции погрузки и выгрузки «Матвеев Курган» и «Хопры», - заявил Рыжков.

Представитель ведомства выразил надежду на то, что киевские власти откажутся от надуманных обвинений в адрес Москвы и прислушаются к реальным итогам инспекции.