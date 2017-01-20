Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Кремль заподозрили во влиянии на прическу Трампа
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил "Ленте.ру", что влияние Кремля при желании можно увидеть даже в прическе Дональда Трампа, сообщают Рамблер/новости.
«В прическе Трампа можно найти руку Кремля. Именно этой прической было [оказано] влияние на американского избирателя», — сказал депутат.
Так он прокомментировал реакцию пользователей сети на салют по случаю инаугурации Трампа. Салют, запущенный над мемориалом Линкольна в Вашингтоне, должен был сложиться в комбинацию USA, но вместо этого зрители увидели USR. В связи с этим в соцсетях шутят, что это может значить United States of Russia (Соединенные Штаты России).
Оставить комментарий