В Госдуме заявили о необходимости перекрыть газ Украине

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил о том, что для урегулирования вопроса с украинским долгом стране стоит перекрыть поставки газа.

Таким образом он прокомментировал сообщение Минфина, в котором сказано, что министерство надеется на удовлетворение ходатайства об ускоренном рассмотрении Высоким судом Лондона иска к Украине.

«Нынешний режим на Украине никакие долги возвращать не собирается. Он будет использовать любые незаконные поводы, чтобы никак этот долг не отдавать», — сказал Милонов в интервью ФАН.

По словам депутата, апелляция в международном институте является попыткой политического давления и способом признать долг недействительным.

«Раз Украина не отдаёт долг, значит надо начать изымать её имущество на территории России, ограничить подачу газа», — отметил российский депутат.

Ранее в «Нафтогазе Украины» заявили, что не собираются до решения Стокгольмского арбитража оплачивать счёт «Газпрома» на $5,3 млрд за невыбранный газ.