Назначена дата слушаний по миграционному указу Трампа

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско определился со временем начала слушаний по миграционному указу президента США Дональда Трампа

Об этом говорится в постановлении суда.

Отмечается, что начало слушаний начнётся в 15:00 по местному времени 7 февраля (02:00 мск 8 февраля).

Ранее суд в США отклонил апелляцию Трампа на решение о приостановке указа о мигрантах.

Согласно указу, подписанному Дональдом Трампом 27 января, в США временно запрещён въезд гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали, Ирака и Ирана. Кроме того, в стране приостановлен приём беженцев.