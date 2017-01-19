Керри привел свою собаку на последний брифинг в Госдепе

John Kerry comes to the final State briefing with his dog, Ben. pic.twitter.com/Chx7VlQibd — Gardiner Harris (@GardinerHarris) 19 января 2017 г.

​Керри пообещал журналистам, что собака будет хорошо себя вести, но ему не сразу удалось заставить ее сесть. Журналисты стали шутить, что пес перестал слушаться Керри, поскольку тот уже уходит с поста госсекретаря.

Керри поблагодарил журналистов за освещение деятельности госдепартамента, знания и приверженность ценностям свободы слова.