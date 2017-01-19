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Керри привел свою собаку на последний брифинг в Госдепе
Уходящий госсекретарь США Джон Керри неожиданно появился на последнем брифинге госдепартамента перед приходом команды Дональда Трампа, причем привел с собой на мероприятие своего пса.
John Kerry comes to the final State briefing with his dog, Ben. pic.twitter.com/Chx7VlQibd— Gardiner Harris (@GardinerHarris) 19 января 2017 г.
Керри пообещал журналистам, что собака будет хорошо себя вести, но ему не сразу удалось заставить ее сесть. Журналисты стали шутить, что пес перестал слушаться Керри, поскольку тот уже уходит с поста госсекретаря.
Пса Керри зовут Бен Франклин, он назван в честь одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина.
Керри поблагодарил журналистов за освещение деятельности госдепартамента, знания и приверженность ценностям свободы слова.
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