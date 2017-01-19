Керри привел свою собаку на последний брифинг в Госдепе
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Керри привел свою собаку на последний брифинг в Госдепе

Керри привел свою собаку на последний брифинг в Госдепе
Фото:
Уходящий госсекретарь США Джон Керри неожиданно появился на последнем брифинге госдепартамента перед приходом команды Дональда Трампа, причем привел с собой на мероприятие своего пса.
​Керри пообещал журналистам, что собака будет хорошо себя вести, но ему не сразу удалось заставить ее сесть. Журналисты стали шутить, что пес перестал слушаться Керри, поскольку тот уже уходит с поста госсекретаря.
Пса Керри зовут Бен Франклин, он назван в честь одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина.
Керри поблагодарил журналистов за освещение деятельности госдепартамента, знания и приверженность ценностям свободы слова.
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