Керри привел свою собаку на последний брифинг в Госдепе
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Рамблер/новости

Керри привел свою собаку на последний брифинг в Госдепе

Керри пришел на последний брифинг в Госдепе с собакой
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Госсекретарь США Джон Керри привел на пресс-конференцию ведомства своего пса. Покидающий свой пост чиновник пообещал журналистам, что животное будет вести себя хорошо. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Пса Керри зовут Бен Франклин, он назван в честь одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина», - написал в своем аккаунте в Twitter корреспондент издания The New York Times.
Как говорится в публикации, первые несколько минут брифинга собака отказывалась садиться. Корреспонденты стали шутить, что собака перестала слушаться хозяина, так как Керри покидает своей пост госсекретаря. Джон Керри в своей речи выразил благодарность собравшимся журналистам за освещение деятельности ведомства и приверженность ценностям свободы слова. Администрация действующего президента США Барака Обамы сложит полномочия 20 января, когда президентом государства станет республиканец Дональд Трамп.
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