Актер Борис Щербаков попал в больницу

«Меня обследуют. Ничего серьезного нет. Выпишут, наверное, 28 или 29 января», - рассказал Щербаков.

Борису Щербакову 67 лет. Всего на его счету около двухсот фильмов, самые известные из них - "С любимыми не расставайтесь", "Старый Новый год", "Крик тишины", "Гостья из будущего", "Тихий Дон", "Жених из Майями" и другие.