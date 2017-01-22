Погранслужба ФСБ: Украина угрожает экономической деятельности России в Чёрном море

Действия ВМС Украины в Чёрном море угрожают безопасности морской экономической деятельности России, но российские спецслужбы совместно с ВМФ России пресекают их. Об этом сообщил заместитель руководителя пограничной службы ФСБ адмирал Геннадий Медведев.

«Требует серьёзного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Чёрном море. Так, в прошлом году, 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия - открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке «Таврида», расположенной в Чёрном море. Буровая - это собственность крымского государственного предприятия «Черноморнефтегаз», — рассказал Медведев в интервью «Российской газете».

Он отметил, что совместными действиями спецслужб и Черноморского флота инцидент был локализован.

«Фрегат «Гетман Сагайдачный» и водолазное судно «Почаев», с борта которого вели обстрел, выдворены из района расположения буровой установки», — добавил адмирал.