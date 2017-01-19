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КНДР в ближайшее время может испытать сразу две МБР
Северная Корея построила две баллистические ракеты, предположительно, межконтинентальные баллистические (МБР) и может испытать их уже в ближайшее время. В настоящее время ракеты размещены на мобильных пусковых установках, предназначенных для испытательных запусков. Об этом агентству Yonhap сообщили южнокорейские военные.
По имеющимся в распоряжении военных данным, обе ракеты не превышают 15 метров в высоту. Для сравнения, более ранние ракеты KN-08 и KN-14 имели высоту в 19-20 и 17-18 метров соответственно.
Агентство предполагает, что информация о наличии у КНДР ракет была «слита» Северной Кореей намеренно в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Источники Yonhap не раскрыли, когда им впервые сало известно о ракете, однако, предположительно, ракеты были обнаружены американской разведкой в понедельник.
Ранее 8 января МИД КНДР официально заявил, что Северная Корея может испытать МБР «в любое время» по приказу глидера страны, Ким Чен Ына.
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