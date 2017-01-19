Американские войска в Европе приступили к танковым стрельбам

Экипажи американских танков Abramsи бронетранспортеров Bradley, направленные ранее из США в Европу в рамках операции Atlantic Resolve, в понедельник, 16 января, приступили к учебным стрельбам на территории Польши. Об этом в среду сообщила пресс-служба Пентагона

В министерстве уточняют, что машины приписаны к 3-й танковой бригаде 4-й пехотной дивизии. Они располагаются на базе в городе Свентошув. Как отмечают представители Европейского командования ВС США, направленные в Польшу военнослужащие, помимо непосредственно поражения мишеней прицельным огнем, также отрабатывают навыки обслуживания техники. Экипажи должны подтвердить свою квалификацию перед тем, как они начнут перемещаться по территории стран Европы в рамках своего 9-месячного пребывания на континенте.

Решение о дислокации в Польше танковой бригады было принято на саммите НАТО в Варшаве в июле прошлого года. Численность бригады составляет 3,5 тысячи солдат. Они располагают 400 гусеничными машинами, 900 единицами колесной техники, включая 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin.

Американская бригада размещается на четырех базах в городах Жагань, Свентошув, Сквежина и Болеславец на западе страны. Сообщается, что большая часть оборудования и личного состава уже прибыла в республику.

Помимо этого, согласно планам НАТО, в апреле в Польше появится также многонациональная батальонная боевая группа НАТО. Эти силы будут размещены в Ожише и Бемове Писком на северо-востоке республики. В состав этой группы войдут 800 солдат, в основном из США, но также среди них будут представители Румынии и Великобритании.