СМИ: китайских синоптиков попросили не публиковать предупреждения о смоге

Местные метеорологические службы Китая получили от властей требование не публиковать предупреждения о смоге. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Документ с требованием, как отмечается, публикуется пользователями местной соцсети Weibo. Комментаторы предполагают, что таким образом власти хотят скрыть данные о загрязнении воздуха.

В то же время государственные СМИ сообщают, что отказ от системы ранних предупреждений необходим из-за разногласий между министерством охраны окружающей среды КНР и местными метеослужбами.

Ранее сообщалось, что из-за смога в стране предпочтения китайских туристов изменились. Так, популярными направлениями среди них стали Антарктида и Исландия.