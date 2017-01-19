Главное сейчас
Главные события у вас в почте
CNN смоделировал сценарий убийства Трампа
Журналисты телеканала CNN выпустили репортаж, в котором предположили последствия гипотетического убийства избранного президента США Дональда Трампа во время церемонии инаугурации. Репортеры проследили, какие высокопоставленные чиновники примут власть в государстве в случае подобного развития событий. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал телеканала CNN.
Журналист Брайан Тодд рассмотрел сценарий, при котором жертвами нападения становятся также вице-президент США и высшие лица конгресса. Согласно конституции США, в подобном случае высших должностных лиц заменяют спикер палаты представителей, за ним следует временный президент сената. В том случае, если и он не может по какой-то причине исполнять обязанности главы государства, должность переходит к госсекретарю. В репортаже говорится, что ситуация с инаугурацией 20 января еще более сложная, так как к полудню министры администрации уходящего президента Барака Обамы сложат полномочия, а выдвинутый на пост госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом Рекс Тиллерсон еще не будет утвержден сенатом. На случай катастрофических событий в США будет избран так называемый дежурный преемник. Обычно это один из министров из команды уходящего президента, чье имя не разглашается в целях безопасности. Во время инаугурации он находится в охраняемом отдаленном месте.
«На инаугурации есть две линии наследования: одна — администрации Барака Обамы, которая еще находится у власти, а другая не появится до тех пор, пока Дональд Трамп не будет введен в должность, а сенат не утвердит его назначения», — заявил политолог Джон Фортье в репортаже.
Материал CNN вызвал волну критики в адрес телекомпании. Многие пользователи обвинили руководство канала в «поддержке покушения на избранного президента США Трампа». Представитель Республиканской партии США Дональд Трамп победил на президентских выборах 8 ноября 2016 года. 20 января 2017 года политик вступит в должность.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Федеральное агентство новостей
-
ТАСС
-
БИЗНЕС Online