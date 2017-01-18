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В опубликованном архиве ЦРУ оказались советские анекдоты
В базе данных Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) были обнаружены две страницы с советскими анекдотами. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
В публикации отмечается, что цель данной подборки и ее источники неизвестны. Лишь в примечании к одному анекдоту содержится пометка «услышан в Архангельске». Все анекдоты принадлежат к эпохе перестройки в Советском Союзе в середине-конце 80-х годов. В каждом анекдоте содержится критика советского руководства. Среди прочего, приводится распространенный анекдот, в котором американец, доказывая русском преимущества свободы слова, заявляет, что может прийти к Белому дому и кричать «К черту Рейгана!», на что русский ему отвечает, что тоже может прийти к Кремлю и кричать «К черту Рейгана!». Рональд Рейган занимал пост главы США в 80-е годы. В другом анекдоте советский гражданин выходит из очереди за вином с целью убить Горбачева, однако возвращается, когда понимает, что туда очередь еще длиннее. В третьем анекдоте заявляется, что коммунизм – ненаучное учение, так как не было испробовано на собаках.
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