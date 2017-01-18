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Западные санкции в отношении Крыма Захарченко сравнил с комариными укусами
Александр Захарченко рассказал анекдот на тему западных санкций против Крыма. Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвал ограничительные меры западных стран «бессильной злобой». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Это бессильная злоба Запада, бессильная злоба наших врагов, которые хотят укусить Россию. Знаете, это как бешеная лисица ходит, кусает, слюна течет, а сделать ничего не может. Есть хороший анекдот. Два комара разговаривают: «Говорят, вчера слона били. Я тоже два раза успел пнуть». Приблизительно так и эти санкции», — заявил Захарченко.
Кроме того, политик выразил уверенность в том, что санкции против полуострова имеют незаконный характер. В Крым делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли на три дня. Посещение полуострова руководством ДНР и ЛНР приурочено к 363-й годовщине Переяславской рады.
Страны Запада ввели ограничительные меры против Крыма после того, как регион в марте 2014 года вошел в состав России. Санкции запрещают европейским компаниям вкладывать деньги в экономику региона, покупать на полуострове недвижимость и приобретать представителям Европейского союза любые товары из Крыма. Крым вошел в состав России по результатам референдума.
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