Западные санкции в отношении Крыма Захарченко сравнил с комариными укусами

Александр Захарченко рассказал анекдот на тему западных санкций против Крыма. Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвал ограничительные меры западных стран «бессильной злобой». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Это бессильная злоба Запада, бессильная злоба наших врагов, которые хотят укусить Россию. Знаете, это как бешеная лисица ходит, кусает, слюна течет, а сделать ничего не может. Есть хороший анекдот. Два комара разговаривают: «Говорят, вчера слона били. Я тоже два раза успел пнуть». Приблизительно так и эти санкции», — заявил Захарченко.

Кроме того, политик выразил уверенность в том, что санкции против полуострова имеют незаконный характер. В Крым делегации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыли на три дня. Посещение полуострова руководством ДНР и ЛНР приурочено к 363-й годовщине Переяславской рады.