Трамп придумал слоган для президентской кампании 2020 года

Избранный президент США Дональд Трамп придумал слоган для своей будущей кампании 2020 года — «Сохраним Америку великой!» (Keep America Great!) Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

«Я уверен, что мы будем такими, это будет поразительно. Это единственная причина, по которой я делюсь этим с вами», — отметил Трамп.

Трамп во время интервью попросил своего юриста зарегистрировать новый слоган в патентном ведомстве.

На выборы, по итогам которых Трамп одержал победу, он шел с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). По словам миллиардера, идея выдвинуть слоган пришла ему в голову 7 ноября 2012 года, когда республиканец Митт Ромни проиграл нынешнему президенту Бараку Обаме , шедшему на второй срок.