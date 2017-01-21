Трамп прибыл в Белый дом

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Белый дом, сообщает Reuters.

Отмечается, что лимузин Трампа сделал небольшую остановку у здания министерства финансов, где президент и первая леди поприветствовали граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп покинул Капитолий, где поучаствовал в инаугурационном обеде, и впервые в новой должности направился в Белый дом, чтобы приступить к своим обязанностям.

Кортеж 45-го президента США проехал по перекрытым улицам с Капитолийского холма в его новый дом — Белый дом.