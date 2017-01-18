Захарченко об убийствах врагов: «Мною руководила любовь»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что в убийствах врагов им руководит «любовь». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «ДонПресс»

«Я боевой офицер, был несколько раз ранен в боях. Когда я стал главой "ДНР", на меня было совершено не одно покушение. Но мною во всем руководила любовь. Я шел в атаку и убивал врагов с любовью: к своей Родине, детям, к своей истории, предкам, к своему языку и к моим землякам. С этой любовью мне приходилось подниматься в атаку и стонать от боли на госпитальной койке. Эта любовь не даст испугаться, в том числе и когда на тебя совершаются многочисленные покушения», - сказал Захарченко.

Глава ДНР отметил, что это чувство не дает ему бояться многочисленных покушений на его жизнь.