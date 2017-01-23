Меланья Трамп вынуждена покинуть Белый дом из-за сына

Первая леди США Меланья Трамп покидает Вашингтон и возвращается в Нью-Йорк. Причиной ее поспешного переезда стала школьная неделя ее сына. В ближайшие недели она будет проводить часть времени в Нью-Йорке, а другую часть – в Вашингтоне, передают американские СМИ.

Еще в ноябре избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что Меланья и их десятилетний сын Бэррон переедут к нему в Белый дом, но только после того, как у мальчика закончатся занятия в школе.

Стоит отметить, что вчера чета Трамп праздновала 12-летие совместной жизни в браке. Подробности этого события не сообщаются. При этом известно, что на 10-летний юбилей свадьбы Трамп подарил своей жене кольцо с бриллиантом в 25 карат.

Ранее в СМИ попало видео, на котором 10-летний Бэррон Трамп во время инаугурационного парада в Вашингтоне грубо отказался взять за руку Меланью Трамп. Резкий жест не остался незамеченным.