NYT рассказала подробности пыток террористов на допросах в ЦРУ

Рассекреченные архивы ЦРУ содержат подробности об используемых программах допросов предполагаемых террористов с применением таких пыток, как побои, ограничение движения и пытки водой, пишет газета New York Times.

Издание отмечает, что многих из этих подробностей не было в 500 страницах опубликованного в 2014 году доклада сенатского комитета по разведке о злоупотреблениях ЦРУ во времена президента Джорджа Буша-младшего (2001-2009). Этот факт еще больше обостряет споры вокруг судьбы все еще засекреченных 6,7 тысяч страниц архива ЦРУ, отмечает газета.

В частности документ содержит отчет с подробностями допросов подозреваемого в терроризме гражданина Саудовской Аравии Абу Зубайдаха. Отчетный документ составлен сотрудниками ЦРУ, работавшими с Зубайдахом в одной из тюрем Таиланда. Абу Зубайдах подозревается в том, что помог лидерам "Аль-Каиды" бежать из Афганистана перед началом американской военной операции в 2001 году.

Проводящие допрос делают акцент на том, что соблюдали установленные инструкции, чтобы не нанести увечий допрашиваемому. Однако сам Зубайдах сообщил другие сведения. "Он продолжал бить меня об стену. Учитывая то, как сильно меня били по голове, я падал на пол при каждом ударе. Несколько мгновений я не мог ничего видеть перед собой, не говоря уже о коротких цепях, которые не позволяли мне встать в полный рост", — сообщил Зубайдах своему адвокату в 2008 году. Этот документ также содержится в рассекреченном архиве.

Документы свидетельствуют, что на допросах Зубайдаха на длительное время помещали в тесный, похожий на гроб короб, накачивали медицинскими препаратами и применяли к нему техники удушения, известные как пытки водой.