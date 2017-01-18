В Нью-Йорке на аукцион выставлен дом, где Трамп провел свое детство

Нью- йоркский дом, в котором избранный президент США Дональд Трамп провел свое детство, выставлен на аукцион. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Двухэтажное кирпичное строение, возведенное в 1940 году отцом Трампа, который также был известным застройщиком, расположено в районе Куинс примерно в 16 км от Манхэттена. Трампы проживали в нем до тех пор, пока будущему избранному президенту не исполнилось четыре года, после чего семья переехала в дом, расположенный неподалеку.

Здание с пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами, камином и зимним садом уже выставлялось на аукцион в прошлом году. В декабре его приобрел застройщик Майкл Дэвис за почти $1,4 млн, однако спустя всего месяц решил перепродать его. При этом устроители аукциона отказались строить догадки, за какую сумму недвижимость может уйти с молотка в этот раз.

Трамп в сентябре прошлого года, выступая в эфире телекомпании NBC, заявлял, что был бы не прочь приобрести данный дом. "У меня было очень хорошее детство, - сказал тогда он. - Я хочу купить его".

Состояние Трампу, являющемуся владельцем компании Trump Organization, досталось по наследству от отца, который начал строить дешевое жилье в нью-йоркских районах Бруклин и Куинс еще перед Второй мировой войной. Трамп вовремя догадался сменить вектор развития бизнеса и переключиться на дорогие офисные здания, отели, казино и гольф-клубы по всему миру. По данным журнала "Форбс", капитал миллиардера составляет 3,7 млрд долларов. При этом сам избранный президент оценивал свое состояние в более чем 10 млрд долларов.