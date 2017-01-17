Белый дом назвал неправдой заявления о попытках подорвать легитимность Трампа

Один из журналистов спросил Эрнеста, что он может ответить на «обвинения» президента России Владимира Путина в адрес администрации уходящего президента Барака Обамы в попытке делегитимизировать приходящую администрацию Трампа.

«Конечно, это неправда», — ответил Эрнест.

Ранее Путин заявил, что определенные силы в США пытаются подорвать легитимность избрания Трампа, нанося при этом ущерб собственной стране. «Такое впечатление, что они, потренировавшись в Киеве, готовы у себя в Вашингтоне "майдан" организовать, только бы не дать Трампу вступить в должность», — заявил Путин.

По мнению президента, в ходе этой «борьбы» преследуются как минимум две задачи: первая — оспорить результаты прошедших выборов главы государства. «Вторая задача — это связать вновь избранного президента по рукам и ногам при выполнении данных им в ходе избирательной кампании обещаний американскому народу как внутри страны, так и на внешней арене», — добавил Путин.

ФБР и 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ АНБ , в которой утверждается, что Путин лично распорядился организовать кампанию с целью повлиять на политический процесс в Соединенных Штатах и опорочить кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон , чтобы добиться победы Трампа.

В тот же день Трамп после встречи с представителями разведслужб, посвященной кибератакам, признал, что разные страны, в том числе Россия и Китай, проводят кибератаки на госструктуры США, но выразил уверенность, что хакеры на результат выборов не повлияли. Заявления о попытках Москвы повлиять на исход выборов в США он назвал «охотой на ведьм».

Россия последовательно отвергает все обвинения подобного рода.