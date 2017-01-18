Савченко предложила «сдать» Крым

"Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины – ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война", — считает Савченко.

"Оптимальным вариантом" мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически "несамостоятельна".

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума.