Савченко предложила «сдать» Крым
Главное сейчас
Рамблер/новости

Савченко предложила «сдать» Крым

Савченко предложила «сдать» Крым
Фото:
Украинский депутат Надежда Савченко предложила властям Украины "сдать" Крым в обмен на возвращение Донбасса, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины – ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война", — считает Савченко.
"Оптимальным вариантом" мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически "несамостоятельна".
Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума.
Еще 55 источников
В мире
Надежда Савченко
Оставить комментарий

Последние новости