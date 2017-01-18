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Савченко предложила «сдать» Крым
Фото: РИА Новости. Стрингер
Украинский депутат Надежда Савченко предложила властям Украины "сдать" Крым в обмен на возвращение Донбасса, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Крым — это очередное Приднестровье. Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины – ред.) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь <…> Это не две недели и не два месяца, но это война", — считает Савченко.
"Оптимальным вариантом" мирного решения вопроса Савченко считает договоренность по Крыму и Донбассу между Россией и Западом. По ее мнению, Украина в этих переговорах участвовать не будет, поскольку политически "несамостоятельна".
Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума.
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