В митинге против Трампа в Нью-Йорке приняли участие мэр города и голливудские актеры
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В митинге против Трампа в Нью-Йорке приняли участие мэр города и голливудские актеры

На митинге против Трампа выступили голливудские актеры
Фото:
Кинорежиссёр Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста против избранного президента США Дональда Трампа у отеля республиканца в Нью-Йорке.
Как пишет The Hill, в митинге также участвовали актёры Роберт де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и мэр города Билл де Блазио.
Мур заявил, что в США наступает очень опасное время и назвал Трампа «социопатом».
Также он призвал провести 100-дневный протест против избранного главы государства, когда тот вступит в должность.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне мужчина попытался поджечь себя рядом с гостиницей Trump International Hotel в знак протеста против победы Трампа на президентских выборах в США.
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