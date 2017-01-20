В митинге против Трампа в Нью-Йорке приняли участие мэр города и голливудские актеры

Мур заявил, что в США наступает очень опасное время и назвал Трампа «социопатом».

Также он призвал провести 100-дневный протест против избранного главы государства, когда тот вступит в должность.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне мужчина попытался поджечь себя рядом с гостиницей Trump International Hotel в знак протеста против победы Трампа на президентских выборах в США.