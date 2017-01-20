Главное сейчас
-
В Британии компания предоставляет услуги уборщиц-нудисток
-
Сорос о Трампе: Обманщик, мошенник и потенциальный диктатор
-
Медведев: Россия — «не банановая республика»
-
«Предатель семьи и родины»: супруга уличила Тимощука в выводе капитала в Россию
-
Ученые предсказали вероятный способ контакта с инопланетянами
Главные события у вас в почте
В митинге против Трампа в Нью-Йорке приняли участие мэр города и голливудские актеры
Кинорежиссёр Майкл Мур возглавил массовую акцию протеста против избранного президента США Дональда Трампа у отеля республиканца в Нью-Йорке.
Как пишет The Hill, в митинге также участвовали актёры Роберт де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и мэр города Билл де Блазио.
Мур заявил, что в США наступает очень опасное время и назвал Трампа «социопатом».
Также он призвал провести 100-дневный протест против избранного главы государства, когда тот вступит в должность.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне мужчина попытался поджечь себя рядом с гостиницей Trump International Hotel в знак протеста против победы Трампа на президентских выборах в США.
Дональд Трамп Майкл Мур Роберт де Ниро Алек Болдуин Еще 1 тег
Оставить комментарий