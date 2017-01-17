Додон: Молдавия боится признавать Крым частью России

Власти Молдавии не признают Крым частью России - с таким заявлением выступил президент республики Игорь Додон . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», — заявил Додон.

В конце 2016 года лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон отмечал, что де-факто Крым является территорией России, однако подчеркнул, что к вопросу официального признания «нужно подходить осторожно», так как у республики «есть проблемы с Приднестровьем».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».