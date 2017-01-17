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Додон: Молдавия боится признавать Крым частью России
Власти Молдавии не признают Крым частью России - с таким заявлением выступил президент республики Игорь Додон. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Я свою позицию не менял, не меняю и не буду менять. Но надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения, нам нужно решить приднестровскую проблему. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей, я думаю, что в Молдове никто сейчас на этот риск не пойдет», — заявил Додон.
В конце 2016 года лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон отмечал, что де-факто Крым является территорией России, однако подчеркнул, что к вопросу официального признания «нужно подходить осторожно», так как у республики «есть проблемы с Приднестровьем».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Приднестровская Молдавская Республика – непризнанное государство на левом и правом берегах Днестра. Международным сообществом считается частью Молдавии. Республика объявила о независимости 2 сентября 1990 года. 7 сентября 2016 года президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», на котором 97,1% граждан, участвовавших в голосовании, высказались за вхождение в состав России.
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