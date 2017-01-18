Китай выразил готовность помочь Украине преодолеть кризис
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Китай выразил готовность помочь Украине преодолеть кризис

Китай выразил готовность помочь Украине
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Власти Китай готовы способствовать преодолению украинского кризиса политическими методами.
Об этом в ходе встречи в швейцарском Давосе с президентом «незалежной» Петром Порошенко заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
По словам китайского лидера, КНР искренне надеется, что на Украине будет сохраняться ситуация социальной стабильности и экономического развития, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение китайского внешнеполитического ведомства
При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что готов сыграть конструктивную роль в преодолении кризиса политическими средствами.
Помимо этого руководитель КНР высказался за активное развитие сотрудничества между двумя станами в различных областях.
В сообщении МИД Китая также говорится, что Порошенко заявил о важности для Украины отношений с Китаем, готовности к тесному взаимодействию с этой страной в рамах ООН.
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