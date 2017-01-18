Китай выразил готовность помочь Украине преодолеть кризис

Власти Китай готовы способствовать преодолению украинского кризиса политическими методами.

По словам китайского лидера, КНР искренне надеется, что на Украине будет сохраняться ситуация социальной стабильности и экономического развития, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение китайского внешнеполитического ведомства

При этом Си Цзиньпин подчеркнул, что готов сыграть конструктивную роль в преодолении кризиса политическими средствами.

Помимо этого руководитель КНР высказался за активное развитие сотрудничества между двумя станами в различных областях.