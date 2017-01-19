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"Большое удовольствие": Порошенко анонсировал встречу с Трампом
Украинский президент Петр Порошенко в беседе с The Wall Street Journal заявил, что очень хочет встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом сообщают Рамблер/новости.
«Это было бы для меня огромным удовольствием, и я думаю, основываясь на моем впечатлении от телефонного разговора [с Трампом], что это было бы эффективной встречей», - сказал Порошенко. Украинский лидер отметил, что в ходе той беседы Трамп показал свою «вовлеченность» в проблемы Донбасса и просил Порошенко прокомментировать происходящее на востоке Украины и в Крыму.
Ранее в администрации Порошенко заявляли, что визит украинского президента в США и его встреча с Трампом намечены на февраль 2017 года. Также представители Порошенко отметили, что произошедший ранее телефонный разговор между ним и Трампом был «дружественным» и «было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье».
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