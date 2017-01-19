"Большое удовольствие": Порошенко анонсировал встречу с Трампом

«Это было бы для меня огромным удовольствием, и я думаю, основываясь на моем впечатлении от телефонного разговора [с Трампом], что это было бы эффективной встречей», - сказал Порошенко. Украинский лидер отметил, что в ходе той беседы Трамп показал свою «вовлеченность» в проблемы Донбасса и просил Порошенко прокомментировать происходящее на востоке Украины и в Крыму.

Ранее в администрации Порошенко заявляли, что визит украинского президента в США и его встреча с Трампом намечены на февраль 2017 года. Также представители Порошенко отметили, что произошедший ранее телефонный разговор между ним и Трампом был «дружественным» и «было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье».