Порошенко обратился за помощью к Китаю

В Давосе состоялась встреча Петра Порошенко и Си Цзиньпина. Украинский президент попросил председателя КНР содействовать в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт украинского лидера.

"Глава украинского государства выразил надежду, что Китай будет способствовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении.

Президент Украины также подчеркнул заинтересованность в политическом и экономическом сотрудничестве с Китаем.

Очередной Всемирный экономический форум будет проходить с 17 по 20 января. Его темой в этом году стало «Чуткое и ответственное руководство». Как ожидают организаторы, в 2017-м форум соберет рекордное число участников — около трех тысяч представителей власти, бизнеса и международных организаций. Российскую делегацию на форуме возглавит первый вице-премьер Игорь Шувалов.