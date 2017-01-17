Олланд нагрубил Трампу

Олланд заявил, что Европе не нужны советы извне, добавив, что ЕС будет сотрудничать с США только на основе собственных интересов и ценностей. На критику Трампа в адрес НАТО французский президент ответил словами о том, что НАТО станет устаревшим, только когда «устареют угрозы».

Ранее Трамп в интервью Times заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала «катастрофическую ошибку», открыв для нелегальных мигрантов въезд в Германию. Он отметил, что «никто не знает, откуда приехали» эти люди. Меркель в ответ на слова Трампа заявила, что судьба европейцев находится в их собственных руках.

Также Трамп назвал НАТО устаревшей организацией. По его мнению, альянс не борется с терроризмом, а его участники «не вливают» деньги в НАТО.