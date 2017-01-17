Мадуро: Трамп будет не хуже Обамы

"В отношении Дональда Трампа были большие спекуляции со стороны мировых СМИ, и нас удивляет кампания ненависти против Дональда Трампа, я говорю, давайте подождем, чтобы посмотреть, что произойдет, но хочу быть тут осторожным: хуже, чем Обама, он не будет", - сказал Мадуро.

По мнению Мадуро, Обама, уходя со своего поста, оставляет мировому сообществу большую проблему в виде терроризма.

Кроме того, Мадуро добавил, что в Латинской Америке Обаму запомнят за перевороты в Гондурасе, Парагвае и Бразилии.