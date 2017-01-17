Опрос: Обама покидает Белый дом с рейтингом популярности в 58%

Рейтинг популярности президента США Барака Обамы , который уже 20 января покинет Белый дом, на данный момент составляет 58%, что ниже планки, установленной в 1993 году Джорджем Бушем - старшим . Об свидетельствуют опубликованные в понедельник данные нового опроса, проведенного Институтом Гэллапа среди 1032 совершеннолетних граждан США с 4 по 8 января.

Социологи утверждают, что за последние месяцы популярность Обамы лишь немного снизилась, хотя до этого был зафиксирован рост. Если с конца 2015 года в целом положительно о нем высказывались примерно 50% респондентов, то после ноябрьских президентских выборов этот показатель вырос до 62%. Сейчас он установился на уровне 58%. На пике своей популярности Обама находился в самом начале своего первого президентского срока (69%).

Авторы опроса отмечают, что действующему президенту США удалось обойти своего предшественника Джорджа Буша - младшего , которого в последние дни пребывания на посту главы государства поддерживали 40% граждан США. Демократ Билл Клинтон уступил Обаме лишь один процентный пункт. Но никто из них не смог побить результат Джорджа Буша - старшего, в январе 1993 года 62% опрошенных дали ему высшие оценки.