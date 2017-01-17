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Госдеп отказался признавать ухудшение отношений с Анкарой
Фото: russian.rt.com
В последнее время турецко-американские отношения переживают глубокий кризис — Анкара обвиняет Вашингтон не только в отсутствии борьбы с ИГ*, но и в кибератаках на Турцию. Однако Госдеп отказывается признавать напряжённость между странами, называя это «открытыми и честными отношениями с союзником». В свою очередь, профессор Хусейн Багчи в интервью RT заявил, что Анкара знает, что осталась одна перед лицом терроризма, когда остальные участники коалиции её покинули.
*«Исламское государство», ИГ — запрещённая в России террористическая организация.
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