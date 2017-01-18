В команде Трампа заявили о разработке плана по санкциям против России

Никки Хейли. Администрация избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность намерена составить план политики в отношении России, сообщила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН

"Это важно, чтобы мы — Совет национальной безопасности и избранный президент — собрались и выработали план в отношении России: что нам ожидать от них… какие нарушения (РФ) приведут к дополнительным санкциям", — заявила Хейли на слушаниях в сенате, где обсуждается ее кандидатура на должность постпреда в ООН.

Таким образом Хейли ответила на вопрос сенаторов о том, поддерживает ли она введение дополнительных санкций против РФ.

В случае своего утверждения, Хейли сменит на посту постпреда США при ООН Саманту Пауэр , известную своей жесткой антироссийской позицией, как, впрочем, и многие другие члены администрации уходящего президента Барака Обамы

Хейли занимала пост губернатора штата Южная Каролина с 2011 года.