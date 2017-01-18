«Политика одного Китая». Пекин выдвинул Трампу новое условие

МИД Китая заявили, что Штаты не должны позволять делегации Тайваня присутствовать на церемонии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Reuters

Ранее в МИД Тайваня заявили о визите своей делегации во главе с бывшим премьером Ю Сикунем, советником по национальной безопасности и несколькими законодателями на инаугурацию Трампа.

После этого представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чуньин заявил, что Пекин выступает против визита представителей Тайваня, «которые используют любой повод, чтобы послать людей в Соединенные Штаты, участвовать там в деятельности, вмешиваться и вредить китайско-американским отношениям».

«Мы снова призываем США не иметь никаких официальных контактов с Тайванем и не позволить им посетить инаугурацию», - сказал Хуа Чуньин.

Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны в 1949 году. США признавали китайский суверенитет, однако считают статус острова «неурегулированным».

Ранее Трамп в ходе интервью The Wall Street Journal заявил, что Вашингтон не будет придерживаться политики «одного Китая» и может пересмотреть свои отношения с Тайванем.

Инаугурация Трампа состоится в пятницу, 20 января, в Вашингтоне.