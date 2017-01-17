СМИ: ВВС Нигерии по ошибке разбомбили лагерь беженцев

В результате авиаудара, который по ошибке нанесли ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны, погибли более 100 человек.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, инцидент произошел во втором по населению нигерийском штате Борно.

Удары наносились в рамках операции против боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (запрещена на территории России).

Власти утверждают, что были ранены представители гуманитарных служб, в том числе несколько нигерийцев из организаций «Врачи без границ» и Международного комитета Красного Креста

В свою очередь представители организации «Врачи без границ» сообщили, что видели около 120 раненых и 50 погибших.