Турецкий парламент одобрил в первом чтении изменения в Конституцию

Об этом сообщает Anadolu.

Проект нового основного закона предусматривает резкое усиление полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства.

Также в случае принятия документа в прямое подчинения главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом.

Еще одним важным новшеством может стать возвращение смертной казни.

Кроме того, согласно проекту Конституции, нижний возрастной порог для выдвижения в депутаты будет снижен с 25 до 18 лет, количество депутатов парламента увеличится с 550 до 600, а лица, имеющие отношение к военной службе, будут лишены пассивного избирательного права.

После окончательного принятия поправок парламент вынесет их на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Плебисцит по проекту нового основного закона может пройти летом 2017 года.