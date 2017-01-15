Украина проинспектирует масштабы военной деятельности в Ростовской области

Украинские инспекторы определят масштабы уведомляемой военной деятельности в районе Ростовской области с 16 по 19 января, сообщил в понедельник начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

"В период со 16 по 19 января 2017 года Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию", — заявил он.

По его словам, инспекция определит масштабы уведомляемой военной деятельности в районе площадью около 16 тысяч квадратных километров в Ростовской области или подтвердит ее отсутствие.

"В ходе работы инспекторы получают брифинги от командиров воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района. Брифинги командиров содержат обобщенную информацию о структуре и задачах подчиненных воинских частей", — добавил Рыжков.