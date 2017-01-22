Около 31 млн американских телезрителей смотрели инаугурацию Трампа

За церемонией инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в прямом эфире наблюдали порядка 31 млн американских телезрителей. Об этом сообщает исследовательская служба Nielsen.

Согласно данным, церемония присяги Трампа заняла пятое место по телерейтингу среди всех инаугураций президентов США, начиная с 1969 года.

Лидером по числу американских телезрителей является церемония инаугурации Рональда Рейгана в 1981 году, за которой наблюдали более 41 млн человек. Второе место у инаугурации Обамы в 2008 году — 37,8 млн, на третьей строчке инаугурация Джимми Картера в 1977 году — 34,1 млн. Четвёртое место заняла церемония присяги Ричарда Никсона в 1973 году, за которой следили 33 млн человек.

Отмечается, что в 2009 году инаугурацию Обамы в прямом эфире смотрели 20,6 млн человек.