Twitter удалит аккаунт Трампа

Twitter собирается удалить аккаунт Дональда Трампа за пропаганду ненависти и расизма. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на CNN

«Twitter не потерпит пользователей, которые распространяют ненависть расизм и нетерпимость. Пусть он и избран в Белый дом, но найдутся американцы. которые встанут и скажут: «Нет, мы не с вами, мистер Трамп» – заявил представитель Twitter Пол Хорнер

По его словам, сервису микроблогов придется удалить аккаунт Дональда Трампа.

Избранный президент США официально ответил ресурсу. Он назвал планы Twitter смехотворными и посоветовал его сотрудникам «действовать осторожно». Трамп заявил, что уже обратился к своим адвокатам для разрешения ситуации. Любому, кто попытается заставить его молчать, будет «очень плохо», - пообещал Трамп.