Литва построит забор на границе с Калининградом

Власти Литвы намерены возвести забор на границе с Калининградом. Как отмечает издание Lietuvos žinios , сейчас государственная граница Литвы и Калининградской области обозначается специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

По словам министра внутренних дел Литвы Эймутиса Мисюнаса, в 2017 году впервые в бюджете Литвы предусмотрено 3,6 миллиона евро на строительство забора. «Этих средств должно хватить на установку ограждения. Рядом с ним будет вмонтирована современная система наблюдения за государственной границей. На это средства будут изыскиваться в следующем году», - пояснил Мисюнас.

По словам министра, это речь идет не о «Китайской стене», а лишь об укреплённом заборе, который нужен, чтобы обезопасить себя от нарушителей границы. Работы по возведению забора, на которые сейчас объявлен тендер, должны быть завершены в течение этого года. Забор растянется на 135 км от 135 километров от округа Вистичё, где пересекаются три страны – Польша, Литва и Россия — до Нямунаса, сообщают Рамблер/новости.